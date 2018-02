TRANSFERURI LA DINAMO // Al doilea transfer, dupa revenirea lui Torje! Palic e in Romania si e gata sa semneze: "Imi era dor de fani!"

Antun Palic s-a intors in Romania si spune ca abia asteapta sa imbrace din nou tricoul lui Dinamo.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Palic nu si-a gasit echipa dupa despartirea de Mouscron din Belgia, iar acum negociaza cu echipa din Stefan cel Mare. Danciulescu a anuntat la prezentarea lui Torje ca mijlocasul croat e binevenit inapoi la Dinamo.

"Sunt foarte fericit ca m-am intors. Am tinut mereu legatura cu baietii. Mi-a fost foarte dor de fani", a declarat Antun Palic la revenirea in Romania.



“Ceva discutii sunt, vom vedea zilele urmatoare. Nu pot da un raspuns concret. E un jucator pe care il apreciez foarte mult, ar fi trebuit sa faca pasul spre Dinamo de anul trecut. Se vede ca noi am avut dreptate si ar fi trebuit sa ramana aici, dar niciodata nu e prea tarziu. Il asteptam cu bratele deschise si ar fi un jucator important. Eu spun ca Dinamo arata foarte bine in acest moment”, declara Danciulescu cu putin timp inainte ca fotbalistul croat sa ajunga in Romania.

Sursa foto: Telekom Sport