Transferuri de senzatie pentru Liga 1: au luat un fotbalist care a jucat 4 ANI LA CHELSEA si un fost jucator de la CFR!

Sepsi face tot posibilul sa evite retrogradarea. Aflata pe locul 13, formatia promovata din liga secunda a adus trei jucatori.

Sepsi s-a inteles cu Kuku, de la FC Botosani, Yasin Hamed - fost jucator al CFR-ului, si cu Filipe Oliveira.

Oliveira este un mijlocas portughez in varsta de 33 de ani crescut de FC Porto. Primul contract la seniori al lui Oliveira a fost cu Chelsea. A fost in lotul englezilor in perioada 2002-2006, insa a jucat doar cinci meciuri. A mai evoluat la Maritimo, Braga, Parma sau Torino. Ultima echipa la care a evoluat a fost Anorthosis Famagusta. Oliveira are 21 de selectii si 4 goluri la nationala U21 a Portugaliei.

Yasin Hamed a mai jucat in Liga 1 la ASA Targu-Mures, Pandurii si CFR Cluj.