Transferul URGENT pe care Gigi Becali e OBLIGAT sa-l faca acum! Criza in care a intrat fara sa-si dea seama

Mutarile pe care Gigi Becali le-a facut in aceasta iarna nu reusesc sa rezolve o problema importanta a Stelei.

Din vara, Steaua trebuie sa duca de urgenta un titular U21. Florin Tanase si Ovidiu Popescu, nascuti in 1994, nu vor mai fi eligibili, astfel ca Steaua ramane fara un loc cheie in prima echipa.

Razvan Marin de la Viitorul ar fi rezolvat aceasta problema, dar Hagi deja negociaza cu cluburi din Europa, iar pretul este mult peste ce ar putea Becali sa plateasca, undeva pe la 3 milioane de euro.

Andrei Ivan, un alt jucator important din Romania, a refuzat deja sa mearga la Steaua si refuza o astfel de varianta, in timp ce Rotariu, jucatorul lui Dinamo, nu se gandeste la o astfel de tradare.

De la Viitorul, Florinel Coman ar putea fi solutia pentru Steaua, insa acesta ar trebui sa joace pe un post acoperit in prezent de Florin Tanase si William de Amorim. In plus, Becali il mai vrea acolo pe Budescu.

Florinel Coman ar putea juca si ca varf, dar acolo sunt Alibec si Gnohere.

Un alt nume ar putea fi mijlocasul central Dragos Nedelcu, tot de la Viitorul. Acesta e unul dintre produsele importante ale academiei Hagi, dar ramane de vazut daca "Regele" ar fi dispus sa-l dea la Steaua.