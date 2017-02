Transferul urgent cerut de fani lui Negoita pentru a acoperi plecarea lui Rotariu: "Nici acum n-avem bani?"

Dinamo l-a vandut azi-noapte pe Dorin Rotariu la Club Brugge, in schimbul sumei de 2,2 milioane de euro. FOrmatia din Stefan cel Mare a ramas astfel in aceasta iarna fara fotbalistii care au marcat 18 din cele 33 de goluri in prima parte a sezonului: Rotariu, Gnohere si Lazar.

Dinamo continua sa se desparta de jucatorii cheie ai echipei, insa intaririle intarzie sa apara. La finalul unei zile in care s-a vorbit despre sosirea lui Victor Obinna in Stefan cel Mare, oficialii clubului alb-rosu si-au dat acceptul pentru plecarea lui Dorin Rotariu la Brugge.

In urma plecarii lui Rotariu, Andone a ramas fara inca un marcator. In total, Lazar, Gnohere si Rotariu au marcat in prima parte a sezonului 18 din cele 33 de goluri ale echipei.

Plecarea lui Rotariu nu le-a picat prea bine fanilor dinamovisti, mai ales ca vine pe fondul unei nemultumiri a acestora legata de faptul ca Negoita nu a adus niciun jucator pana acum.

In aceste conditii, suporterii ii cer patronului echipei sa bage mana in buzunar pentru cel putin un transfer important, argumentant ca acesta trebuie sa reinvesteasca macar o parte din suma de 2,2 milioane de euro incasata de la Brugge.

Prima mutare pe care fanii o cer este cea a lui Gabi Torje, fotbalist care a marturisit ca este interesat de o revenire in Stefan cel Mare.

"Acum avem bani pentru Gabi Torje?", se intreaba fanii "cainilor" intr-un articol postat pe site-ul dinamo1948.club, unul dintre cele mai importante portaluri dedicate suporterilor alb-rosii.

Acestia mai noteaza: "Cea mai mare problema in cazul lui Torje ar reprezenta-o suma de transfer foarte mare ceruta de Terek, rusii dorind sa isi recupereze banii investiti in el. Poate vor accepta cu 100-200 de mii de euro mai putin, dar nu-l vor lasa sa plece sub forma de imprumut. Acum, dupa ce ai obtinut 2,2 milioane de euro, plus ce ai mai obtinut din celelalte vanzari, teoretic trebuie sa ai bani pentru Torje. Vorbim nu despre un simplu jucator, ci despre un transfer cu mare impact in randul fanilor (...)", se mai arata in postarea de pe site-ul fanilor.

"Daca doriti performanta, trebuie sa vreti un lider, un jucator cu experienta! Sa salvati aceasta campanie de transferuri dezastruoasa pentru Dinamo! Mingea e in curtea voastra", se mai arata in textul acestora.