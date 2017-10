Transferul total neasteptat pentru care Dan Petrescu a insistat la sefii CFR-ului. Un fost stelist UEFAntastic, dorit in Gruia

Petrescu a transferat doua echipe in vara, dar tot nu e multumit! Ii pare rau ca l-a ratat pe Banel! Fostul stelist a ajuns la Cluj doar pentru un amical!

Banel si Alexe joaca in Cipru, dar au plecat batuti de la Cluj. Petrescu ar fi vrut sa-l opreasca pe Banel.



"Banel este un jucator extraordinar. Sincer am vrut sa-l am aici, spun adevarul", a spus Dan Petrescu.

Banel crede ca CFR e intre favoritele la titlu.

"Sunt 3-4 echipe acolo care se bat. Va fi un campionat foarte echilibrat! Eu, normal, imi doresc sa castige Steaua, clar", a spus si Banel Nicolita.



Petrescu s-a bucurat ca golul lui Deac a scapat nationala lui Contra de infrangere in Danemarca.

"E clar ca e o schimbare in bine. Au jucat mult mai bine decat o faceau inainte", a mai spus Petrescu.