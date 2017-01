Transferul surpriza facut astazi de Craiova, dupa ce l-au vandut pe Vatajelu 1.3 mil euro

Craiova a reusit o mutare neasteptata.

Fundasul dreapta bulgar Radoslav Dimitrov va parasi formatia FC Botosani, urmand sa semneze cu echipa CS Universitatea Craiova, a anuntat, marti seara, presedintele AFC Botosani, Cornel Sfaiter.

Potrivit acestuia, clubul botosanean va primi, in schimbul jucatorului de 28 de ani, o suma de 50.000 de euro, la care se va adauga 10% din suma incasata de formatia craioveana in urma unui eventual transfer in strainatate.

De asemenea, gruparea din Botosani va incasa inca 40.000 de euro in cazul in care CS Universitatea Craiova va evolua in Europa League.

Dimitrov a semnat in 2015 cu FC Botosani, venind de la Lokomotiv Plovdiv.

Oficialul FC Botosani a anuntat ca exista mari sanse ca de la echipa sa plece si cel de-al doilea jucator bulgar, portarul Plamen Iliev.