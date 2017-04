Transferul lui Deac, TSUNAMI in primul 11 al Stelei! Ce modificari apar in echipa de start

Becali construieste o noua structura pentru sezonul viitor. Spre deosebire de anii trecuti, cand transferurile erau facute pe ultima suta de metri, acum strategia de achizitii pare sa se fi schimbat radical pentru Steaua.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Becali i-a adus pe Junior Morais si Ciprian Deac, ambii trecuti de 30 de ani. Steaua se orienteaza pe modelul de succes al Astrei si pariaza pe jucatori cu experienta, verificati in Liga 1. Becali nu renunta insa nici la politica sa de a investi in pusti. Vrea 3 transferuri de la Viitorul: Nedelcu, Florinel Coman si Taru.

Aducerea lui Deac inseamna o solutie in plus pentru cele 3 posturi din spatele varfului avansat. Alibec e sigur de postul sau in fata si il va pastra ca 'asistent' pe Bizonul Gnohere. Surprizele vor aparea in linia de mijlocasi ofensivi, unde Steaua ar putea sa se si desparta de jucatori cu nume. Intrarea lui Deac in primul 11 il scoate din echipa, cel putin teoretic, pe Jakolis. Mijlocasul dreapta n-a avut realizari importante de cand a venit la Steaua, insa nu e in dizgratia lui Becali si ar putea continua. De Amorim nu e la fel de sigur, insa, ca va ramane. Brazilianul a avut un start perfect dupa transferul de la Astra, dar a si-a pierdut ritmul si mai joaca doar pentru ca Reghe nu are solutii mai bune in acest moment.

Revenirea lui Tanase la cea mai buna forma fizica ii garanteaza postul de 'numar 10'. Marile semne de intrebare vin pe cele 3 posturi unde Becali a evitat sa faca investitii in ultimul an. Steaua cauta fundas central si inchizator. Daca Pleasca nu confirma, Steaua poate intra pe piata si pentru un fundas dreapta, postul fara solutie de ani buni.