Transferul lui Deac la Steaua se complica! Administratorul judiciar nu stie de mutare: "Eu nu am fost instiintat"

Ciprian Deac s-a inteles cu Steaua, dar momentan nu are cum sa semneze.

Deac are nevoie de acordul administratorului judiciar ca sa semneze cu Steaua. Administratorul spune ca nu a primit nicio cerere.

"Realitatea este ca astazi nici el, nici cei de la club nu m-au instiintat. Am vorbit cu noul actionar pe tema asta si mi-a spus ca nu crede ca se face un astfel de transfer.

Nu o sa comentez clauze din contract. Daca domnul Becali a spus asa pasamite nu poate pleca chiar oricand. Eu astazi sunt intr-o postura inedita. In 17 ani de cand ma ocup de insolvente nu am fost intr-o astfel de postura. Practic este o perioada post procedura, chiar daca din punct de vedere legal au nevoie de mine. E o insolventa fortata, pentru ca s-au achitat datoriile”, a spus Razvan Zavaleanu.

Administratorul spera ca CFR sa iasa in sfarsit din insolventa pe 26 aprilie.

“Speram ca pe 26 sa se incheie procedura. Din punctul meu de vedere toate cererile care s-au facut erau fara fundament. Toate au fost in scop sicanator, crezand ca daca CFR este presata de timp pentru a juca in Europa va plati. Nu exista un temei legal pentru ele. Drept dovada, au fost si respinse toate cu exceptia celei de la FC Baia Mare. Judecatorul sindic are o anumita strategie si vrea sa se lamureasca daca cererile sunt intemeiate sau nu. Eu cred ca se speculeaza un anumit moment, dar consider ca daca mai sunt cereri se pot judeca si in afara procedurii de insolventa”, a spus Zavaleanu.

Vasile Miriuta spune ca nu vrea sa stie daca Deac va pleca pana la finalul sezonului.



“Am vorbit si ieri cu Cipri Deac. I-am spus, Cipri nici nu te intreb daca ai semnat sau nu cu FCSB. stiu ca esti profesionist. Am mare incredere in el. Nu o sa-l mai intreb ce va face. E problema lui. Astept sa-si faca datoria. Este dintre putinii profesionisti adevarati cu care am lucrat”, a spus Miriuta.

15.000 de euro pe luna si 150.000 de euro la semnatura va primi Deac la Steaua.