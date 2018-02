Transferul care poate decide titlul in Liga 1: "Craiova a facut o mare greseala ca l-a lasat sa plece!" Mutarea prin care Steaua a dat SAH-MAT oltenilor

Craiova ar putea fi surpriza acestui campionat.

CFR Cluj si Steaua sunt echipele aflate pe primele pozitii ale clasamentului si sunt formatiile creditate cu cele mai mari sanse de a castiga campionatul. Craiova e pe 3, insa oltenii pot profita de sistemul cu play-off si play-out si pot reprezenta surpriza sezonului.

Sorin Cirtu este de parere ca noul stadion din Craiova reprezinta un avantaj urias pentru echipa lui Mangia si considera ca meciurile jucate pe teren propriu sunt pe jumatate castigate datorita fanilor olteni si atmoferei create de acestia.

"Craiova este intr-o postura in care poate sa atace campionatul. Sistemul de play-off o avantajeaza, e de exploatat. Meciurile pe care Craiova le va juca acasa sunt ca si castigate la ce atmosfera e aici. 50% meciurile sunt castigate doar din presiunea suporterilor si a atmosferei create", a declarat Sorin Cirtu la ProX.

Ultimul antrenor cu care Craiova a castigat titlul este de parere ca oltenii au gresit atunci cand i-au permis lui Andrei Vlad sa plece la Steaua. Vlad a devenit acum portarul titular al Stelei dupa plecarea lui Nita si ar putea fi portarul care sa aduca echipei lui Gigi Becali un nou titlu de campioana.

"Craiova a facut o mare greseala in momentul in care l-a lasat pe copilul asta sa plece. Stapanire de sine ii trebuie la momentul actual, talent are destul. Astept sa faca partide bune si cred in valoarea lui. Va fi unul dintre portarii mari ai Romaniei", a declarat Sorin Cirtu la ProX.