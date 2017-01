Transfer surpriza pregatit de Hagi. Ce atacant roman incerca sa aduca la Viitorul

Hagi vrea sa se intareasca pentru lupta la titlu in Romania.

Una dintre tintele lui Hagi pentru piata de transferuri din aceasta iarna este Vlad Morar, fostul jucator de la ASA, Petrolul, Rapid si U. Cluj, sustine DigiSport.



Morar a marcat 4 goluri in acest sezon, pentru ASA Targu Mures, club aflat in mari probleme financiare. Si Daniel Stanciu s-a despartit in ultimele 24 de ore de ASA.



Hagi s-ar putea desparti in aceasta iarna de Romario Benzar si Razvan Marin.