Transfer surpriza pentru Banel la 32 de ani! Cu cine a semnat

Banel Nicolita nu se mai astepta sa joace in strainatate dupa doi ani dificili in Romania!

Liber dupa despartirea de ASA Tg. Mures, Banel va semna cu Aris Limassol, locul 4 din 6 in play-out-ul din Cipru. Pentru a evita problemele cu retrogradarea in sezonul viitor, sefii clubului au facut deja mai multe transferuri. La Aris, Banel va fi coleg cu un alt roman, Andrei Radu, fost fundas la Dinamo.

Nicolita, 32 de ani, a mai trecut in cariera pe la Steaua, St. Etienne, Nantes si Viitorul. Vara trecuta a jucat in liga a 4-a, pentru echipa din orasul unde s-a nascut, CS Faurei, iar din ianuarie a semnat cu ASA Tg. Mures unde a fost om de baza in retur si play-out. Banel are 37 de selectii si un gol marcat in nationala Romaniei.