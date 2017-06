Transfer surpriza pentru Aymen Tahar! Cu cine a semnat dupa ce s-a despartit de Romania

Tahar a revenit in Portugalia.

Aymen Tahar a dat lovitura in aceasta vara si a semnat cu Boavista. Algerianul a plecat definitiv din Romania, despartindu-se de Gaz Metan Medias, dupa ce a evitat retrogradarea in acest sezon.

Acesta a mai jucat la Boavista in 2016, cand a fost imprumutat de Steaua pentru cateva luni.

Tahar a mai apoi jumatate de an in Japonia, inainte sa se intoarca in Romania, la Medias. Boavista a terminat sezonul pe locul 9 in Portugalia.