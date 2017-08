Transfer in Liga I: un fundas brazilian cu doua titluri in ultimii doi ani a semnat astazi

Brazilian Jo Santos a semnat un contract cu Poli Iasi.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Mijlocasul brazilian Jo Santos, in varsta de 26 de ani, a semnat un contract valabil pe un an cu ACS Poli Iasi, a auntat, miercuri, gruparea moldoveana.

El si-a inceput cariera in tara sa natala, Brazilia, venirea in Europa avand loc in 2012, la echipa portugheza Tondela. De acolo, s-a transferat la Freamunde, in prima liga din Portugalia.

In 2015, Santos a semnat cu Zimbru Chisinau. Tot in Republica Moldova, el a mai evoluat la Sheriff Tiraspol, echipa cu care a cucerit 2 titluri de campion.

Sursa: News.ro