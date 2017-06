"Transfer" important reusit de Steaua! Contractul lui Pintilii a fost prelungit cu doi ani! 

Criticat dur de patron in primavara, Mihai Pintilii a fost la un pas sa plece de la Steaua.

Pintilii a ramas fara banderola, iar apoi a fost criticat de Becali, care a spus ca este un fotbalist terminat.

Totusi, Pintilii a trecut peste vorbele patronului si a ramas unul dintre jucatorii importanti de la Steaua. Christoph Daum chiar spunea ca i-ar fi placut ca Pintilii sa fiie mai tanar pentru a construi nationala in jurul mijlocasului Stelei.

Totusi, pentru MM Stoica si Nicolae Dica, Mihai Pintilii este jucatorul in care se va reconstrui Steaua in urmatorii doi ani. Aceasta este perioada pentru care a semnat jucatorul, scrie Gazeta Sporturilor. "Nu se mai pune problema sa fiu capitan", a anuntat totusi Pintilii, dupa ce a fost inlocuit de Alibec in aceasta postura.

Pintilii este in lotul nationalei pentru meciurile cu Polonia si Chile (13 iunie, ProTV) si are sanse mari sa fie titular.