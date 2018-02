Transfer de ULTIMA ORA in lupta pentru titlu! Jucatorul a sosit in Romania pentru a semna contractul

CSU Craiova spera sa fi dat lovitura. Oltenii si-au adus un fotbalist crescut de Sporting, cu experienta si la Deportivo ori Vitoria Guimaraes.

CSU Craiova l-a adus in Romania pe mijlocasul Andre Filipe Bernardes Santos (29 de ani). Acesta a mai jucat de-a lungul carierei la Sporting, Fatima, Leiria, Deportivo La Coruna, Vitoria Guimaraes, Balikesirspor Baltok, Metz si Arouca.



Andre Filipe Bernardes Santos a evoluat in 30 de meciuri pentru nationalele de tineret ale Portugaliei, marcand 3 goluri. El a venit de la Arouca, echipa pentru care a jucat 45 de meciuri, a marcat un gol si a dat 13 assisturi in ultimul an si jumatate.