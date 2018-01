Transfer de TITLU pentru Craiova! Un campion din Liga 1 isi negociaza revenirea in Romania

CSU Craiova ar putea da o lovitura importanta pe piata transferurilor in urmatoarele zile!

Craiova negociaza cu Valerica Gaman! Fundasul e liber dupa ce s-a despartit de Karabukspor si ar putea reveni in Liga 1 daca nu-si gaseste rapid o varianta in strainatate.



Gaman, 28 de ani, este un produs al Craiovei lui Mititelu, pentru care a jucat intre 2006 si 2010. Fotbalistul a trecut o jumatate de sezon pe la Dinamo, apoi a semnat cu Astra. Alaturi de clubul din Giurgiu a reusit sa castige campionatul in 2016! Gaman are 14 meciuri in nationala Romaniei si un gol marcat.