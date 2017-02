Transfer de la LITERE pentru Sanatatea! :) Ce surpriza au avut jucatorii din liga a 3-a la antrenamente

Ca sa se bata iar cu Steaua si Dinamo, Sanatatea Cluj transfera straini. A adus un student de la Litere sa dea goluri!

Camerunezul are un nume imposibil de pronuntat si a venit in Romania la propunerea unui prieten dinamovist. Culmea, nu vrea la Dinamo.



"As vrea sa joc la Steaua! In Africa nu avem foarte multe oportunitati. Daca vrei sa cresti, aici e foarte bune!", spune Joel.



Dupa ce a dat goluri in India, Goian se antreneaza cu Sanatatea in liga a treia.



"In toamna trebuie sa ma intorc in India. Sa joc in Romania in liga a treia nu ar fi OK pentru mine", spune Goian.