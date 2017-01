Transfer "BUMBA" la CFR! Clujenii i-au luat fata lui Sumudica pentru fostul pusti minune de la ASA

Claudiu Bumba a fost aproape de Astra, dar a ajuns la CFR in cele din urma.

Revenit din Israel, Claudiu Bumba s-a inteles cu CFR Cluj, scrie Digisport. Mijlocasul ajuns la 23 de ani a negociat si cu Astra, dar a ales echipa din Ardeal in cele din urma. Bumba mai negociase si in 2015 cu Astra si chiar efectuase si vizita medicala, insa in cele din urma a ajuns la Hapoel Tel Aviv. In Israel a jucat 23 de meciuri si a marcat 2 goluri.

CFR s-a reunit azi, iar pe 14 ianuarie va pleca in cantonamentul din Cipru, acolo unde va disputa urmatoarele partide:

17 ian | CFR Cluj vs UFA FC (Rusia)

20 ian | CFR Cluj vs Karmiotissa (Cipru)

24 ian | CFR Cluj vs Arka Gdynia (Polonia)

27 ian | CFR Cluj vs Korona Kielce (Polonia)