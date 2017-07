Transfer BOMBA pentru o echipa care vrea titlul! Golofca: "As accepta imediat oferta lor!"

Steaua - Viktoria Plzen se vede la ProTV, marti, ora 20:30. Bucurati-va de fotbal!

Cel mai bun jucator de pe teren la partida dintre Dinamo si FC Botosani a fost Catalin Golofca, autorul unicului gol al meciului. Botosani este revelatia acestui start de sezon dupa ce a obtinut 4 puncte in partidele cu CFR Cluj si Dinamo. Golofca a ajuns pe lista celor de la Dinamo Kiev, desi jucatorul nu crede intr-un astfel de transfer.

"Nu sunt omul momentului in Liga 1! Totusi, eu nu cred ca Dinamo Kiev a facut vreo oferta in acest moment. Nu am avut nicio oferta pana acum. Mi-as dori sa joc la o echipa mai puternica, sa arat ce pot" a declarat Golofca pentru Gazeta Sporturilor.

Golofca n-ar refuza o oferta de la echipa pe care a ingenunchiat-o aseara, insa nu crede ca va fi pe lista celor de la Steaua.

"Normal! As accepta imediat o oferta de la Dinamo! Cu siguranta FCSB nu m-ar oferta acum pentru ca are foarte multi jucatori valorosi pe acel post" a declarat Golofca.