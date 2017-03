TRANSFER SURPRIZA LA STEAUA? Numele neasteptat de la o rivala in lupta la titlu propus lui Becali

Lui Gigi Becali i-a fost porpus un jucator important din playoff.

Mutare neasteptata in Liga I. Stelei i-a fost propus unul dintre numele importante din 2017 de la CFR Cluj.

Potrivit Gazeta Sporturilor, Ciprian Deac a fost propus la Steaua de catre Anamaria Prodan, in aceasta iarna, dar Becali a refuzat mutarea acum.

"Nu ma intereseaza sa il aduc pe Deac. Nu am negociat pentru el si nimeni din club nu a vorbit despre el. Da, mi-a fost propus in iarna. M-a intrebat Ana daca-l vreau si a spus ca nu. Puteam sa-l iau, dar dupa aceea s-a dus la CFR. Nu am de ce sa-l iau", a spus Becali pentru sursa citata.

Iuliu Muresan a declarat ca "este prea devreme sa vorbim despre un transfer. Inca nu am primit o oferta, dar suntem dispusi sa negociem. Nu i-am stabilit inca un pret lui Deac"

Presedintele celor de la CFR speficica insa ca Deac, desi are contract si pentru sezonul viitor, are o clauza prin care poate pleca de la club.