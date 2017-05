Tragedie pe stadion: 4 suporteri au murit, 15 raniti, dupa o "avalansa" de oameni in tribune!

O ambuscada in tribune a avut urmari tragice, la finala campionatului din Honduras.

Patru persoane au murit, duminica, la mansa retur a finalei campionatului de fotbal din Honduras, dupa ce la intrarea in stadion s-a creat o ambuscada.

Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a impedica spectatorii sa mai intre pe stadionul din Tegucigalpa, care era deja plin. In incidentele create din cauza numarului prea mare de bilete vandute, patru persoane au decedat, doua la stadion si doua la spital, iar alti 15 spectatori au fost raniti, scrie News.ro.

Echipa Motagua a castigat titlul de campioana in Honduras, dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia Honduras Progreso, in mansa retur a finalei. In tur, Motagua se impusese, in deplasare, cu scorul de 4-1.