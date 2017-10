"TOTUL s-a schimbat peste noapte!" Interventie politica la alegerile LPF? Acuzatiile facute de invinsul lui Gino

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Sorin Dragoi a iesit suparat de la alegerile LPF. A fost invins cu 13-1 de Gino Iorgulescu, dar spune ca va reveni la urmatoarele alegeri. Dragoi lasa se inteleaga ca inteventia lui Liviu Dragnea a influentat alegerile. Seful PSD a declarat ca il sustine pe Gino Iorgulescu la aceste alegeri, chiar daca a fost coleg de facultate cu Dragoi.



"Ne vedem peste patru ani, poate voi candida din nou. Ese un drept democratic. Totul s-a schimbat peste noapte", a spus Dragoi.

"Am fost coleg de facultate cu Dragoi, dar de atunci nu cred ca l-am mai vazut de doua, trei ori. Si-atunci cred ca a fost o intamplare. Am vazut declaratiile lui si am fost deranjat ca-si asociaza candidatura la Liga cu numele meu!

O spun clar: nu il sustin pe Sorin Dragoi! Chiar am fost deranjat ca numele meu a aparut in declaratiile sale in ultima perioada. Nu vreau sa ma implic absolut deloc! Eu nu cred ca politicul poate decide cine sa castige alegerile la Liga sau la Federatie. Nu cred! Si nu cred ca e sanatos sa se intample asta", a spus Dragnea in Gazeta Sporturilor.

"Am o relatie veche cu Gino, dar asta nu inseamna ca eu il ajut sa castige alegerile. Am un preferat, dar sa castige cine merita".