Totul pe atac! Bokila, aproape de debut: "Poate joc cu el si Nemec in acelasi timp!" Ce spune Contra despre nationala

Dinamo poate sa treaca peste Steaua in clasamentul Ligii 1.

Cosmin Contra a declarat ca noul atacant din lotul echipei Dinamo, Jeremy Bokila, transferat recent de la CFR Cluj, ar putea debuta in meciul de luni, cu Poli Timisoara. Cealalta achizitie recenta, fundasul Constantin Nica, imprumutat de la Atalanta, este inca in urma cu pregatirea, a precizat Contra.



"Au venit doi jucatori noi, unul mai experimentat, Nica, ce poate juca pe trei posturi si am acoperit trei posturi in aparare. Are o experienta buna in Italia in ultimii trei ani. Pe Bokila l-am vrut inca de la inceptul sezonului si pana la urma a ajuns. Sunt jucatori care ne pot ajuta sa crestem. Nica e un pic in urma cu pregatirea, dar Bokila va fi in lotul de maine. Exista posibilitatea sa joc in atac cu Bokila si Nemec, m-am gandit la aceasta varianta, dar nu am lucrat tactic in formula asta. Sunt insa jucatori cu experienta si cred ca pot face fata. Daca se mai iveste vreun jucator bun, poate va mai veni. Daca nu, suntem ok asa pana la iarna", a declarat Contra, duminica, intr-o conferinta de presa..

Despre partida cu Poli Timisoara, Contra a spus ca este una speciala pentru el, deoarece va intalni echipa la care a debutat, atat in cariera de jucator, cat si in cea de antrenor.

"Este un meci special pentru mine, pentru ca acolo am debutat in fotbalul profesionist, acolo mi-am incheiat cariera si acolo mi-am inceput-o pe cea de antrenor. Este orasul in care ma simt extraordinar. Timisoara are un antrenor care face minuni. Anul trecut, domnul Popa chiar a facut minuni reusind sa se salveze. Anul acesta a format o echipa noua si cred ca este cea mai in forma echipa a campionatului. Are trei rezultate foarte bune, trebuie sa fim foarte atenti pentru ca e o echipa foarte periculoasa pe contraatac, trebuie sa o tratam foarte serios si sa ne facem jocul nostru. Noi venim dupa doua victorii grele si ar fi extraordinar sa legam o a treia", a spus tehnicianul.

Intrebat cum se simte stiind ca este pe lista posibililor selectioneri, Contra a raspuns: "Nu ma simt nicicum, pentru ca de doi-trei ani se vorbeste ca sunt pe o lista a posbililor selectioneri. Nu am avut niciun contact pana acum si e normal, pentru ca exista un selectioner in momentul de fata. De la un telefon pana la a discuta cu cei de la Federatiei e cale lunga. Cu jucatorii nu vorbesc despre nationala, este interzis subiectul asta. Sa vina Zenga sa antreneze gratis, eu nu antrenez gratis."

Sursa: News.ro