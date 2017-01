"Toti fotbalistii au scandat, ar trebui sa-i suspende si pe ei?". Sumudica dezvaluie ce s-a intamplat in culise

Sefii Astrei l-au reclamat pe Marius Sumudica la Comisia de Disciplina si cer o amenda de 2 miliarde de lei vechi pentru antrenor. Sumudica e uimit si consternat in acelasi timp: "Toti fotbalistii au scandat, ar trebui sa-i suspende si pe ei? La Dinamo e acelasi lucru".

Marius Sumudica, antrenorul Astrei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre situatia sa de la club. Acesta a povestit cum a fost chemat in fata Consiliului Director, apoi instiintat de secretara clubului ca i s-a intocmit un dosar.

"Nici nu stiu daca e bine sa vorbesc, pentru ca am fost atentionat de avocat. Domnul Dan Idita e mai in masura sa vorbeasca cu dumneavoastra.

Pot sa va spun doar asa: am fost acuzat dupa meciul cu Roma ca am adus injurii, la iesirea din stadion, Stelei si ca am dat tonul unor scandari impotriva Stelei in vestiar. Aceleasi scandari care rasuna prin vestiarul lui Dinamo.

Apoi, ca as fi adus injurii patronului Niculae.

E un dosar destul de stufos, pe care l-am primit de la secretara clubului. Am fost chemat in fata Consiliului Director. Mi s-au adus niste acuze, apoi a venit decizia ca vor inainta catre Comisia de Disciplina un dosar, in care se cere amendarea mea cu doua miliarde de lei vechi.

Pur fotbalistic nu stiu daca mi se poate reprosa ceva. Echipa e la un punct de Play Off, e calificata in primavara europeana. Suntem campioni en-titre, am luat Supercupa. Eu nu cred ca vom mai avea o echipa in primavara in viitorul apropiat.

Ma uit pe imagini sa vad ca toata echipa scandeaza. Ar trebui sa suspende cumva toata echipa?

Intr-un referat, un anume domn Cazan scrie ca nu trebuie sa-mi asum eu meritele pentru calificare, pentru ca cei de la Plzen ne-au calificat.

40.000 euro este o suma exorbitanta, dar vom vedea ce se va intampla. Nu vreau sa jignesc pe nimeni, sunt conducatorii mei, asta e. Imi pare rau ca incepem anul asa", a spus Marius Sumudica la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro.