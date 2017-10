"Tot noi suntem hoti? Sa-l omoare pe jucator si nu mai primim penalty!" Mesajul lui Dan Petrescu pentru stelisti

Dan Petrescu cere arbitraj video. "Altfel, n-avem nicio sansa. Sa le dea deja titlul stelistilor" - spune antrenorul CFR-ului.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Petrescu nu si-a revenit inca dupa eliminarea din Cupa, de la Botosani.

"Peste tot, in orice oras mergem, din minutul 1 pana in minutul 90 se striga hotii. De cand iese arbitrul pe tunel e hot, noi suntem hoti, ce sa mai fure, ii tremura fluierul. Nu cred ca vom mai primi penalty in deplasare, daca vom primi e o minune. Sa-l omoare pe un jucator, pe cuvant, nu glumesc, eu nu cred ca vom primi" a declarat Dan Petrescu.

"In momentul cand sunt corecti sau gresesc in defavoarea ta atunci ai un soc. Dar isi va reveni cu certitudine" a raspuns ironic Mihai Stoica.

"Noi nu ne batem la titlu, in anul 2 poate, primul an cream o echipa, lasam pe altii sa castige campionatul" a mai spus Dan Petrescu.