Torje, revenire cu gol: "A fost un meci DE INFARCT pentru dinamovisti!" Ce spune despre derby: "Batem Steaua si 99% suntem in play-off!"

Gabi Torje a revenit cu gol pentru Dinamo dupa aproape 8 ani.

Gabi Torje a intrat pe teren in minutul 60 si a avut nevoie de doar 10 minute pentru a marca. Torje se bucura ca si-a ajutat echipa sa castige chiar daca meciul recunoaste ca meciul a fost unul greu de urmarit de suporterii dinamovisti.



"Suntem pe loc de Play Off acum si speram sa ramanem asa. Ne bucuram de victorie, ma bucur ca am venit de pe banca si am ajutat. Din pacate am primit 3 goluri si acest lucru nu trebuie sa se mai intample. Un meci placut microbistilor, cu multe goluri, dar unul de infarct pentru dinamovisti.

Chiajna e o echipa care ne-a mai pus probleme, cu jucatori care o cunosc pe Dinamo. Ei joaca cu o ambitie foarte ridicata.

Ma bucur foarte tare cand joc in fata dinamovistilor, i-am simtit alaturi de mine de cand am iesit la incalzire.

Nu stiu daca voi fi titular, eu sunt jucator si ma pregatesc. Daca batem Steaua, 99% suntem in Play Off", a spus Gabi Torje.