Torje PLEACA de la Dinamo: "N-a venit sa se lupte pentru PLAYOUT!" Anuntul facut de agentul jucatorului

Gabi Torje e dezamagit dupa ratarea calificarii in playoff.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Torje nu va mai continua din vara la Dinamo, a anuntat agentul jucatorului. Mijlocasul spera sa se lupte la titlu in playoff cu Dinamo, insa echipa a ratat calificarea.

Cristea Opria, agentul lui Torje, anunta ca ii va cauta un angajament in alta parte, chiar daca ar fi vorba tot despre un imprumut intr-o alta tara. Torje are contract cu Terek Groznai, insa nu face parte din lot.

"Va dati seama ca Torje este foarte afectat. El nu a venit la Dinamo sa se bata acum pentru play-out, a venit la Dinamo sa se bata pentru primele locuri. S-a intors pentru ca ii era dor de meciurile cu Steaua, dar dorea sa ajute echipa sa se califice in play-off.

Nu se mai pune sub nici o forma problema ca Torje sa ramana la Dinamo! El mai are un an de contract cu rusii si o sa vada de la vara ce o sa se intample. Ori o sa fie vandut definitiv la alta echipa ori isi gaseste un angajament tot sub forma de imprumut, dar este clar ca la Dinamo nu o sa mai ramana.

Torje are valoare sa joace in strainatate. Aceste meciuri din Liga 1 lui Gabi i-au prins bine, dar este mare pacat ca Dinamo nu s-a calificat in play-off.

Fotbalul romanesc avea mare nevoie de aceasta formatie in play-off. De spectacolul din tribune nici nu mai are rost sa amintesc. Este mare pacat de tot ce s-a intamplat. Torje si-a dorit din tot sufletul sa ajute Dinamo sa se lupte in play-off. Dar poate ca Dinamo o sa faca treaba buna in Cupa Romaniei, desi vor avea un meci greu la Craiova", a zis Opria pentru Fanatik.