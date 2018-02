Torje ii IMPLORA pe suporteri sa ramana alaturi de echipa: "Doar voi tineti Dinamo in viata!" Mesaj emotionant

Gabi Torje face apel la suporteri sa sustina echipa si in playout.

Dinamo trece printr-o rusine istorica. E prima echipa de traditie din Romania care nu ajunge in playoff, la 4 ani de la trecerea la noul sistem.

Echipa din Stefan cel Mare a pierdut rusinos la Giurgiu cu Astra si a ramas sa lupte pentru salvarea de la retrogradare. In mod normal, Dinamo nu va avea probleme, insa Torje se teme ca echipa va fi parasita de suporteri.

El le cere acestora sa ramana alaturi de jucatori si promita ca Dinamo va renaste mai puternica din aceasta perioada dificila.

Miriuta va fi demis, iar Florin Bratu o va antrena pe Dinamo in playout. DETALII AICI.



Mesajul lui Torje pe FB:

Am vrut sa va scriu ceva ieri, dar nu-mi gaseam cuvintele. Si acum mi le gasesc destul de greu. Pot sa va privesc insa in ochi pentru ca simt pentru Dinamo ceea ce simtiti si voi toti. ;) Imi pare rau si cuvintele nu sunt destul de puternice pentru a exprima ce simt in momentele astea. :(

Va inteleg perfect. Locul lui Dinamo nu este aici, dar trebuie sa ramanem uniti, pentru ca asta ne diferentiaza de ceilalti. ;) Mentalitatea si faptul ca sunteti langa noi la bine si la greu. Poate vi se pare prea mult sa va cer asta. Poate unii dintre voi nu vor mai veni o perioada la stadion. Aveti dreptate si nu va invinovatesc. Acceptam criticile, le meritam. E normal sa fiti suparati.

Dar nu uitati ca noi, jucatorii, conducatorii, venim si plecam. Dar voi ramaneti. Ramaneti in peluza si fluturati steagul alb-rosu fie vreme buna, fie vreme rea. Dinamo va continua sa existe atat timp cat voi sunteti langa echipa. Voi sunteti Dinamo! Fara voi, Dinamo nu poate trece peste aceasta perioada grea. Trebuie sa le aratam tuturor ce inseamna "caine pana la moarte" si ca nu e doar o metafora. ????⚪????

Alte echipe de traditie poate ca au disparut si pentru ca suporterii lor nu au stiut sa fie uniti. Dar voi ati demonstrat de fiecare data ca stiti sa faceti asta, ca puteti sa strangeti randurile in cele mai grele momente si ca puteti ridica Dinamo acolo unde ii este locul.

Fara voi nu putem merge mai departe! Vom lupta impreuna si Dinamo va renaste mai puternica decat oricand. Sunt sigur de asta!

Caine pana la moarte! Lupta, Dinamo!