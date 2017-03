TOP 10 cei mai bine platiti jucatori din Italia. Salariile la tare Tatarusanu, Hagi si Stefan Radu viseaza

Vezi topul salariilor.

Juventus domina campionatul in Italia de 5 ani, avand tot atatea titluri consecutive. Performantele echipei se reflecta si in salariile de la club, Juve avand nu mai putin de 6 jucatori in topul celor mai bine platiti fotbalisti din Italia.

Intr-un campionat cu tot mai multi romani, Chiriches are cel mai mare salariu, 1,7 milioane de euro, fiind urmat de Radu Stefan, cu 1,5 milioane de euro si Tatarusanu, cu 1 milion de euro.

Romanii sunt insa foarte departe de cei mai bine platiti jucatori din Italia, Juventus avand 6 jucatori in top, AS Roma 2 jucatori iar Napoli si Inter cate unul.

TOP 10 cei mai bine platiti jucatori

10. Khedira - Juventus - 8 milioane

9. Marchisio - Juventus - 8,2 milioane

8. Hamsik - Napoli - 8,6 milioane

7. Pjanic - Juventus - 8,6 milioane

6. Dzeko - AS Roma - 8,7 milioane

5. Bonucci - Juventus - 8,8 milioane

4. Icardi - Inter - 8,8 milioane

3. Buffon - Juventus - 9 milioane

2. De Rossi - AS Roma - 12,5 milioane

1. Higuain - Juventus - 15,5 milioane