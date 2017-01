Toate ofertele de afara au picat! Budescu inclina spre Steaua: "Acolo e stabilitate financiara!"

Budescu are doar doua variante de transfer, dupa ce discutiile cu cluburile din Turcia si Serbia au fost inchise.

Budescu spune ca pregatirea pe care o face luna aceasta cu Astra nu garanteaza si transferul in echipa lui Sumudica.

Ar vrea sa lucreze in continuare cu Sumudica, dar se teme de instabilitatea financiara de la clubul giurgiuvean.

"Nu prea mai sunt de actualitate ofertele de afara. Am refuzat sa merg in Turcia, pentru ca sunt probleme acolo, iar in Serbia am inteles ca sunt probleme cu banii, si am preferat sa stau cateva zile pe loc."

"Am avut o discutie cu cei din conducerea Astrei, a ramas ca discutam aici, poate o sa ne intelegem, dar deocamdata nu e nimic clar."

"Imi doresc sa lucrez cu Sumi cat mai mult, pentru ca e un antrenor foarte bun si practic am jucat cel mai bine cu el antrenor."

"Am vorbit si cu domnul Becali, i-am explicat situatia, i-am zis ca vin aici doar ca sa ma pregatesc, iar daca o sa iau o decizie, o sa fie primul care va afla."

"La Steaua e stabilitate financiara, la Astra au fost foarte multe probleme. Am vorbit si cu Alibec, mi-a zis ca totul e ok, se pregateste.", a spus Budescu la DolceSport.