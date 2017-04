Toate drumurile duc la ROMA(N)! Becali il poate inlocui pe Alibec cu un atacant roman promitator care costa doar 300.000 de euro

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Daca se va desparti de Denis Alibec in aceasta vara, FCSB il poate inlocui cu un alt atacant roman tanar si promitator, care a lucrat cu Laurentiu Reghecampf la "U" Craiova, impresariat chiar de Anamaria Prodan si dorit si in trecut de Gigi Becali.

Dupa ce s-a integrat greu in angrenajul lui NEC Nijmegen, avand si ghinionul sa se accidenteze destul de grav, Mihai Roman a impresionat in campionatul Israelului, unde este titular si ocupa locul al treilea in play-off cu Maccabi Petak Tikva, club la care a fost imprumutat pana in vara de gruparea olandeza.

Intr-o forma buna la Maccabi, atacantul spune, insa, ca e aproape sigur ca nu va ramane in Israel, dat fiind ca actualul club nu isi permite sa ii achite clauza de cumparare. Acesta spune ca ar fi tentat inclusiv de o revenire in Liga I, daca o posibila oferta ar veni de la Steaua.

"Imi merge bine in Israel, am jucat toate meciurile titular, am dat goluri si am avut evolutii bune si consistente. Sistemul este la fel ca in Romania, acum suntem in play-off pe locul 3, mai avem inca 6 meciuri de jucat si terminam. Daca mentinem pozitia aceasta, echipa va putea juca in preliminarii Europa League. Din punctul meu de vedere, campioantul Israelului este cam la acelasi nivel cu Liga 1, poate putin mai ridicat pentru ca atrage multi fotbalisti buni cu salarii destul de consistente. La finalul sezonului, eu cred ca o sa ma intorc in Olanda pentru ca cei de aici nu isi permit sa plateasca 300.000 de euro pentru ca transferul sa se faca definitiv", a spus atacantul pentru Sport.ro.

Printre planurile de viitor ale lui Roman sunt dorintele de a fi cat mai sanatos, de a reintra in circuitul echipei nationale si de a prinde o echipa care sa joace constant in cupele europene. "Sper sa fiu sanatos, asta imi doresc cel mai mult, sa fiu un jucator indispensabil pentru echipa la care voi evolua si sa atrag din nou privirile celor de la nationala. Nu nu m-a sunat nimeni de la nationala de cand am plecat din Liga 1, nu am mai avut contact cu nimeni de acolo, dar as vrea sa reintru in atentia lor. Daca va fi o echipa romaneasca care sa plateasca suma asta de 300.000 de euro si va fi o oferta buna pentru mine, m-as intoarce in Romania. Dar in momentul de fata nu prea sunt echipe in Liga 1, care sa plateasca atat in afara de Steaua. O oferta de la Steaua ar fi tentanta pentru ca as avea sansa sa joc intr-o cupa europeana, iar cu NEC Nijmegen este mai greu pentru ca nu sunt o echipa asa de mare in Olanda. Pot sa spun doar ca unde mi s-a dat oportunitatea sa joc, am profitat de ea si am aratat ca pot sa inscriu goluri. In Olanda nu am avut sansa asta si din cauza ca am fost in mare parte accidentat", precizeaza Roman.

Desi i-ar fi placut sa sarbatoreasca Pastele acasa, cu familia, si cu un meniu traditional, fotbalistul va ramane in Israel pentru a mai juca restul meciurilor de campionat ramase: "O sa incerc sa fac un Paste cat mai apropiat de cel de acasa, dar este greu departe de familie. Singura consolare e ca mi-am petrecut de multe ori Pastele in cantonament, atunci cand jucam in Romania, deci nu este o atat de mare diferenta. In plus, Israelul nu mi s-a parut o tara atat de periculoasa pe cat se spune. Atat timp cat am stat eu aici nu s-a intamplat nimic grav, nu am fost martorul nici unui incident sangeros. Pe de alta parte, ati vazut ce s-a intamplat in ultimul an in Europa! Pot sa spun ca au niste masuri de securitate iesite din comun si nu cred ca are ce sa se intample", a mai spus el.

Autor: Gabriel Chirea