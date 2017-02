'Toata lumea vrea sa-l scoata pe Hagi in fata. Nici n-au intrat in careu!" Discursul lui Sumudica in fata jucatorilor a fost filmat. Ce le-a zis

Sumudica si-a incurajat jucatorii inaintea plecarii la Genk. Antrenorul Astrei le-a zis fotbalistilor campioanei ca sunt mai buni decat adversarii lor belgieni.

In discursul surprins de Dolce Sport, Sumudica le-a spus jucatorilor ca e mandru de felul cum au jucat cu Viitorul si l-a intepat pe Hagi. "Sunteti si peste Genk", a transmis Sumudica, dupa ce a anuntat in ce sistem va intra Astra la meciul de joi, in direct la PRO TV de la 22:00.

"O sa jucam cu acelasi sistem, 5-3-2, ii luam de sus. Daca trebuie neaparat, avem solutii sa jucam cu 4, in presiune. Benzile sus, cand avem mingea sa incepem sa jucam, Individual, ca valoare, sunteti peste ei. Aveti cea mai buna echipa si din campionat, si de peste tot. A doua repriza, cand am jucat, nici nu au gasit mingea. Valoarea lor de transfer mai mare vine de la tinerete.

Toata lumea zice ca Viitorul a avut un accident cu noi, dar nu e niciun accident. Au calcat o data in careu, nu e niciun accident, nici n-au atins mingea. Ati jucat voi foarte bine. Nu vor sa-l scoata in evidenta decat pe Hagi, dar o sa vedeti unde terminam. Au profitat de faptul ca si noi, si Steaua am jucat la 3 zile. Faceti ce stiti, numai sa nu ne deranjam singuri. E cea mai buna solutie sa va recuperati si berile alea...", le-a transmis Sumudica jucatorilor.