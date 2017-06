VIDEO "Toata lumea ti-a admirat muschii!" :)) Ce raspuns a dat Alibec

Denis Alibec isi continua recuperarea in Olanda.

Atacantul Stelei nu va juca azi, in primul amical al verii, contra unei echipe de amatori din Arnhem. Va fi disponibil insa pentru testul cu Olecsandryia. Alibec a fost bucuros sa afle ca fanii ii apreciaza forma fizica. I-a parut rau doar ca nu le-a aratat si piciorul sau forte, stangul, cel din care au plecat goluri magice pentru Astra si Steaua in ultimul an.