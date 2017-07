Titularul surpriza din echipa Stelei: "Dica nu stie ce sa-i faca! Este foarte bun!" Becali promite ca nu se baga peste Dica: "E slujitorul meu, il iubesc!"

Nicolae Dica a fost impresionat de un jucator in cantonamentul din aceasta vara si vrea sa-l foloseasca meci de meci.

Patronul Stelei, Gigi Becali, nu a dorit sa anunte echipa pentru sezonul viitor pentru a nu pune presiune pe antrenorul Nicolae Dica. Cu toate astea, Becali a facut mai multe dezvaluiri.

"Teixeira va juca in mijloc. In Liga Campionilor, Teixeira poate sa joace in dreapta in locul lui Man. Mai mult ca sigur ca va juca acolo. Singurul jucator de valoare din ofensiva care va sta va fi De Amorim. MM Stoica mi-a spus ca Ovidiu Popescu a crescut foarte mult si este foarte bun. Dica e foarte ingandurat pentru ca nu stie ce sa faca, e foarte bun Ovidiu Popescu si nu stie ce sa faca cu el. M-au intrebat ce parere am si le-am zis ca nu ma bag.



Prima data trebuie sa joace cei care castiga jocul. Dupa care optiunea mea sunt banii. Si Ovidiu Popescu are 23 de ani. Dica si MM, vorbind impreuna, spun sa joace cu Ovidiu Popescu, iar Pintilii si cu Teixeira sa joace saptamanal. Adica sa nu joace din 3 in 3 zile avand in vedere varsta.



Nu vreau sa spun cum vad echipa. De ce? Am acuma un antrenor bun, il iubesc, e un om extraordinar, munceste mult. Stiti care e treaba? Sa zicem ca fac echipa cu voi. As face-o ca stiti ca imi place sa spun. Dar dupa aceea maine vad in presa nu stiu, nu stiu cum. Asa ca si desi e placerea mea de a nu va refuza nu vreau sa supar un subaltern, un slujitor de-al meu pe care il iubesc. Nu vreau sa-i fac rau" a spus Gigi Becali in direct la Sport.ro