Titular din prima! Artur Jorge, direct in echipa Stelei la meciul cu Juventus

Transferat acum cateva zile, Artur Jorge a prins cateva antrenamente cu Steaua si va fi in echipa la meciul cu Juventus, de sambata.

Desi are doar 5 zile la Steaua, Jorge l-a convins pe Dica si va intra direct la joc. Fundasul de 23 de ani va fi titular cu Juventus, la fel ca Benzar si Nedelcu, folositi deja si cu Astra, etapa trecuta. Niciunul dintre cei 3 nu are drept de joc pentru returul cu Sporting, de miercuri (21:45, in direct la PRO TV).

Dica va menaja mai multi dintre titularii obisnuiti pentru a-i avea intr-o forma cat mai buna la meciul decisiv pentru intrarea in grupele Champions League.

"Am vorbit cu Teixeira inainte sa vin la Steaua, mi-a spus ca voi fi incantat de ceea ce voi gasi. Am luat decizia foarte repede. Ma simt pregatit sa joc, sunt gata sa intru daca antrenorul crede ca e nevoie de mine", a spus Jorge la conferinta de presa dinaintea partidei cu Juventus.