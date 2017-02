Titlul Ligii I poate fi cumparat cu doar 9.000 de euro. Stoichita: "Sunt bani de seminte, e dureros"

Cu mai putin de 10 mii de euro, oricine poate avea acasa palmaresul si titlul cucerit de Otelul. Campioana din 2011 a dat faliment.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Galatiul are echipa in liga a patra si poate cumpara la licitatie, cu doar 9.000 de euro, palmaresul Otelului, dar si titlul cucerit in 2011.

"Sunt bani sa-ti cumperi seminte. Sa se termine toata istoria clubului dupa cinci ani... ceva dureros", spune noul director tehnic al FRF, Mihai Stoichita.

La licitatie se vor scoate si tricourile cu care fotbalistii Otelului au intalnit-o pe Manchester United in UEFA Champions League. Pentru o medalie de campion, pretul de pornire este 75 de euro. Galati si Urziceni sunt ultimele campioane disparute ale Romaniei.

"Din 2003, de cand a luat Becali Steaua, o singura echipa mai isi pastreaza numele si locul in prima liga: Dinamo", spune si Dumitru Dumitriu.