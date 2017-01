Tinta NEASTEPTATA pentru Steaua! Cu cine negociaza in secret Becali

Gigi Becali a anuntat ca Steaua ii mai vrea pe Teixeira, Budescu si inca doi fundasi centrali. De ultimii a spus doar ca au mai jucat in Romania, insa a refuzat sa le dezvaluie identitatea.

Unul dintre ei e Piotr Celeban, fostul fundas central al lui FC Vaslui, acum sub contract cu Slask, in Polonia. Celeban a mai discutat cu Becali, a fost aproape sa semneze, insa totul a picat dupa ce Becali a facut publice negocierile. Acesta e motivul pentru care acum patronul Stelei nu mai spune nimic despre Celeban, al carui acord cu Slask expira in vara. Steaua incearca sa-l ia inca de acum pe aparatorul de 31 de ani, care forteaza despartirea prin reziliere de echipa lui, conform Gazetei Sporturilor.

Celeban are 20 de meciuri jucate in acest sezon pentru Slask si un gol marcat. Fost adversara a Rapidului e insa abia pe 12 in campionat si nu-si propune mai mult decat sa evite retrogradarea.