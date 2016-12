THE EXPENDABLES 3! Unde au sanse sa ajunga veteranii Ligii I, Teixeira, Sanmartean si Cernat

Cine n-are batrani... sa-si cumpere! E zicala iernii in liga intai. Steaua, Dinamo, Viitorul si Astra se bat pe fotbalisti trecuti de 36 de ani!

Teixeira, Cernat si Sanmartean au 36 de ani si multe oferte pe masa. Dintre cei 3, Steaua il vrea doar pe Teixeira. "Sunt stupefiat sa citesc ca toti jucatorii campioanei sunt de vanzare!", spune Sumudica.

Pe Cernat, Becali l-a dorit acum 10 ani, cand Steaua era pe cai mari in Liga Campionilor. "Pe Cernat sa-l ia Dinamo. Am vazut ca a zis Meme! Meme cand are echipa...", a fost mesajul lui Becali.

Cernat e mai mare cu doar 3 zile decat Sanmartean. La anul in martie cei doi fac 37 de ani. Sumudica si Hagi se bat pe Sanmartean, care poate ajunge in Grecia langa Razvan Lucescu! La Panathinaikos, Sanmartean a marcat unul din cele mai tari goluri din cariera.