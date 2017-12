"Terminati acest an pe primul loc?" :) Intrebarea care i-a pus capac lui Anton: reactia de milioane a dinamovistului

Dinamo 2-0 Voluntari! Echipa lui Miriuta este la doar un punct de play-off in acest moment.

Dinamo mai are de jucat cu ACS Poli Timisoara pana la finalul anului calendaristic si, in functie de jocul rezultatelor, poate incheia 2017 pe loc de play-off.

Paul Anton a fost in dificultate de intrebarile reporterilor la finalul meciului cu Voluntari. "Terminati acest an pe primul loc?", a fost intrebarea care l-a lasat fara replica pe mijlocasul dinamovist. Reporterul a revenit: "Pe un loc de play-off, adica?", moment in care Anton a inceput sa rada.



"A venit Mos Craciun asa devreme?", a reactionat jucatorul lui Dinamo.