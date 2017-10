Tensiuni la CFR: relatia dintre Dan Petrescu si conducere a ajuns in faza de nemultumiri. Motivul tensiunilor, miza uriasa a reconcilierii si planul soc de rezerva

CFR Cluj a suferit prima infrangere dupa 7 partide in care a obtinut 5 victorii si doua rezultate de egalitate, pierzand din avansul capatat in tur fara de contracandidatele la titlu. Dupa 0-1 la Ovidiu, cu Viitorul, clujenii mai au doar un punct peste Craiova. Steaua se poate apropia si ea la o lungime, daca o invinge diseara pe ACS Poli.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

CFR Cluj ramane in fruntea Ligii I, insa avansul fata de principalele contracandidate s-a diminuat in ultima saptamana, dupa doua rezultate care i-au dezamagit pe conducatorii si pe fanii din Gruia. Formatia clujeana a reusit doar o remiza cu FC Botosani, scor 0-0 pe teren propriu, pierzand apoi la Ovidiu, 0-1 in fata Viitorului.

Panta descendenta a echipei ar putea fi pusa si pe seama "furtunii" iscate la CFR, unde situatia nu este la fel de colorata pe cat a parut sa fie in ultima perioada.

Paliditatea CFR-ului din ultimele doua meciuri poate fi pusa si pe seama unor tensiuni iscate in interiorul clubului! Surse apropiate echipei din Gruia vorbesc despre o nemultumire a conducerii care a investit 7 milioane de euro in acest sezon pentru a cuceri titlul Ligii I fata de antrenorul Dan Petrescu.

Motivul tensiunilor

CFR a incheiat turul sezonului regulat in pozitia de lider al clasamentului, insa un de-click s-a produs in momentul discutiei cu FRF pentru trecerea lui Petrescu la carma nationalei.

Dan Petrescu ar fi dorit in acea perioada sa fie lasat sa antreneze echipa nationala, lucru care nu s-a intamplat. Ulterior, el si-a manifestat dorinta de a primi o crestere salariala care sa il duca la nivelul la care ar fi ajuns daca ii lua locul lui Christoph Daum pe banca primei reprezentative a Romaniei.

Remunerat cu 70.000 euro lunar la CFR, Petrescu si-a exprimat dorinta de a ajunge la nivelul la care era Daum.

Avand ca punct de plecare partea financiara, tensiunile au fost amplificate si de o reactie a lui Petrescu la "of-urile" suporterilor de dupa meciul cu Botosani. Atunci, Petrescu a fost vizibil nemultumit de atitudinea unora dintre fani.

Pe deasupra, inclusiv aseara Petrescu a avut o declaratie oarecum paralela cu gandurile conducatorilor. "Obiectivul meu nu e locul 1", a spus antrenorul.

Miza reconcilierii

Prima campioana din istoria Romaniei calificata direct in grupele UEFA Champions League, in 2008, CFR vrea sa repete intamplarea. Formatia din Gruia a investit pentru prima data dupa mai multi ani de "suferinta financiara" mai multi bani decat rivala Steaua, sefii asumandu-si investitia, dar cerand in schimb rezultate pentru obtinerea unui profit important.

Conducatorii CFR-ului au investit circa 7 milioane de euro pentru acest sezon si au facut din Dan Petrescu cel mai bine platit om din Liga I, cu 70.000 euro pe luna. De asemenea, acestia au adus jucatori precum Ibrahima Balde, fotbalist care incaseaza si el un salariu de 40.000+ euro lunar.

Toate investitiile clujenilor au fost unele asumate, insa au fost facute cu gandul la miza uriasa a sezonului viitor din UEFA Champions League, cand forul european a anuntat cresterea semnificativa a premiilor. De la anul, o calificare in grupele UCL poate aduce 30 de milioane euro.

Planul soc de rezerva

In acest moment, la CFR suna alarma, dar situatia nu poate fi dezamorsata. Conducerea asteapta sa vada daca asteptarile ei se vor potrivi cu cele ale lui Dan Petrescu, pentru ca relatia sa continue.

Planul de "back-up" al CFR-istilor e cel legat de aducerea unui antrenor strain, care sa se muleze pe doleantele acestora si sa aiba experienta necesara gestionarii unei lupte aprinse la titlu. De altfel, acestia nu sunt "straini de straini", dat fiind ca CFR a mai colaborat in trecut cu tehnicieni precum Andrea Mandorlini, Maurizio Trombetta ori Jorge Costa.

Aceste informatii au ajuns chiar si la urechile unora dintre liderii suporterilor, mesaje aparand pe grupurile acestora de Facebook.