Stelistul pe care NIMENI nu credea ca-l va mai vedea in fotbal a prins azi un transfer in strainatate! Cu cine a semnat

A trecut printr-o perioada de cosmar la Steaua, dar acum e complet refacut si viseaza sa-si salveze finalul carierei.

Gabi Matei, unul dintre pariurile lui Mihai Stoica la Steaua in urma cu 6 ani, cand a fost adus pentru 600 000 de euro de la Pandurii, si-a gasit echipa in Polonia. Fundasul a semnat cu Gornik Leczna, locul 15 in prima liga, anunta Dolce Sport. Matei era liber dupa despartirea de ASA Tg. Mures.

Gabi Matei, 26 de ani, a prins numai 7 meciuri in 4 ani la Steaua, apoi a mai trecut pe la FC Brasov, FC Clinceni si ASA, pentru care a semnase in vara. Fotbalistul a fost chinuit de o serie de accidentari grave care i-au pus chiar cariera in pericol.