Teixeira a revenit in tara si anunta negocieri cu conducerea Astrei! Ce spune despre transferul la Steaua

Filipe Teixeira a revenit in Romania, dupa vacanta prelungita de iarna.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Teixeira a fost invoit cateva zile in plus de Sumudica si nu s-a prezentat la reunire si la vizita medicala a Astrei. Portughezul e asteptat de Becali la Steaua in aceasta iarna, insa Astra nu vrea sa accepte transferul. Teixeira intra in ultimele 6 luni de contract si poate sa semneze cu Steaua din vara. Urmeaza negocieri intre jucator si conducere.

"Am fost in vacanta, nu prea am citit ce s-a vorbit, dar vedem ce se intampla. Acum am ajuns. Maine, poimaine o sa ma intalnescu cu conducerea si sa vorbim. Sunt sub contract cu Astra si daca altcineva ma vrea trebuie sa ajungă la un acord cu Astra", a declarat Teixeira la Dolce.

Gigi Becali a anuntat ca ofera 300.000 de euro pentru Junior Morais si Teixeira in aceasta iarna, dar cei de la Astra vor 500.000 de euro doar pe Morais. Giurgiuvenii au anuntat ca nu sunt dispusi sa-l cedeze pe Teixeira in aceasta iarna.