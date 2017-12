Steaua trimite jucatori de 55 de milioane in liga a doua! Disparitia unui pusti pe care Becali il anunta GENIAL

Gigi Becali continua sa ajute cu jucatori o echipa din B!

Dupa ce i-a imprumutat in vara pe Niga, Simion si Vlad Mihalcea la Clinceni, Steaua a mai cedat recent un jucator catre echipa de pe locul 6 din liga secunda. Paul Szecui, adus la inceputul sezonului de la SCM Pitesti, fosta echipa a lui Dica, va juca pentru clubul din ilfov in prima parte a lui 2018.

"Experimentul Clinceni" a fost un succes in cazul lui Daniel Benzar, si el trecut pe la echipa in sezoanele trecute. Chiar daca n-a prins foarte multe meciuri, Benzar a reusit sa-i impresioneze pe oficialii stelisti, care l-au chemat inapoi. Nu la fel stau lucrurile in privinta unui alt pusti de la care ros-albastrii aveau pretentii uriase. Vlad Mihalcea, mijlocasul de 19 ani cu clauza de reziliere in valoare de 50 de milioane de euro, are sanse mici de a mai prinde lotul echipei mari de la Steaua. Promovat de Radoi inca de cand nu implinise inca 17 ani, Mihalcea n-a avut sanse nici din partea lui Reghecampf, nici a lui Dica, antrenorii care l-au urmat. Pustiul trece printr-o perioada grea a carierei. Desi a fost titular in 13 din cele 21 de meciuri ale Clinceniului si a marcat de doua ori, Mihalcea nu s-a ridicat decat rar la nivelul asteptarilor.

La inceputul sezonului, fotbalistul a fost imprumutat la ACS Poli Timisoara, insa Ionut Popa l-a lasat sa plece dupa doar cateva saptamani.

Mihalcea nu e singurul jucator cu clauza uriasa pe care Becali il trimite la Clinceni. Si Szecui are trecuta in contract o 'bariera' de 5 milioane!