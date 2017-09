Steaua si jocul COMORILOR! 375 de milioane de euro pe BIJUTERIILE lui Becali. Cum poate Steaua sa dea o lovitura GIGANTICA pe piata transferurilor

Gigi Becali a hotarat sa construiasca o noua echipa capabila sa lupte cu sanse reale pentru intrarea in grupele Champions League.



Incurajat de afacerea Stanciu, dar si de sumele vehiculate pe piata internationala in ultimele luni, Becali a schimbat strategia de mercato. Steaua a platit sume importante pentru Alibec, Budescu, Tanase, Nedelcu, Florinel Coman sau Benzar. Becali are astepari mult peste dimensiunea investitiilor facute. Le-a pus tuturor clauze de reziliere la nivelul marilor cluburi din strainatate.



Patronul Stelei e convins ca nu poate rata calificarea in grupele Champions League la anul. Becali joaca la noroc. E convins ca va da lovituri pe modelul celor reusite in perioada 2013-2016, cand a vandut pe bani buni la Tottenham, Southampton sau Anderlecht. Becali crede ca si modificarea pretentiilor pietei si calitatea superioara a jucatorilor pe care ii are acum in lot ii vor confirma asteptarile. Clauzele de reziliere pe care le-a trecut in contractele celor mai importanti jucatori semnati in ultimul an si jumatate aduna nu mai putin de 375 de milioane de euro!

Recordul ii apartine lui Florinel Coman, pe care Becali vrea sa ia nu mai putin de 100 de milioane de euro! Cel mai ieftin e Mihai Balasa, evaluat de patron la numai 5 milioane. Cel putin cateva dintre contractele SF de transfer facute la Steaua se pot transforma in realitate conform calculelor clubului. Solutia e simpla: Champions League + Euro 2020. Steaua se asteapta ca sezonul european pe care il va avea in 2018-2019 sa fie completat de jocurile consistente ale fotbalistilor ei pentru Romania in Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European.

In acest moment, Steaua detine recordul de transfer pentru Romania cu afacerea Stanciu, cedat anul trecut in Belgia pentru 10 milioane de euro.

Clauzele de reziliere ale jucatorilor adusi de Steaua in ultimii 2 ani

Mihai Balasa 5 milioane de euro

Romario Benzar 10 milioane de euro

Constantin Budescu 20 de milioane de euro

Andrei Vlad 30 de milioane de euro

Ovidiu Popescu 10 milioane de euro

Denis Alibec 20 de milioane de euro

Florin Tanase 30 de milioane de euro

Dragos Nedelcu 50 de milioane de euro

Vlad Mihalcea 50 de milioane de euro

Dennis Man 50 de milioane de euro

Florinel Coman 100 de milioane de euro