TEAPA pentru Steaua data de Nemec! Care este motivul pentru care Becali il vrea pe Omrani in atacul Stelei

Transferul lui Nemec la Steaua are sanse mici sa mai aiba loc.

Steaua pregateste o schimbare importanta in iarna - unul dintre cei doi atacanti ai Stelei va pleca, sanse mai mari in acest moment avand Alibec fata de Gnohere. Astfel, Steaua a insistat pentru transferul lui Adam Nemec de la Dinamo si a facut 2 oferte pentru jucatorul care intra in ultimele 6 luni de contract in luna ianuarie.

Marea problema a stelistilor pentru transferul lui Nemec nu este insa refuzul lui Dinamo de a-l vinde, ci jucatorul. Conform informatiilor Sport.ro, Nemec nu a dat niciun raspuns la ultima oferta facuta de Steaua iar oficialii ros-albastrilor considera ca Nemec se foloseste de interesul Stelei pentru a obtine o mutare la arabi!

Astfel, Steaua s-a reorientat catre Omrani iar acesta are sanse mari sa fie lasat de CFR Cluj la echipa lui Nicolae Dica, in ciuda faptului ca mai are contract inca 18 luni cu CFR Cluj. Presedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, a anuntat ca transferul ar putea sa se faca pentru o suma de peste 1 milion de euro.