TEAPA! Miriuta refuzase o mega oferta din China, inainte sa fie dat afara: "Am crezut ca e o gluma cand m-au anuntat"

Vasile Miriuta a dezvaluit ca a refuzat 800.000 de euro pe an din China ca sa se bata la titlu cu CFR.

Aflat in vacanta la Budapesta, Vasile Miriuta a fost anuntat de Iuliu Muresan ca va fi inlocuit cu Dan Petrescu. Vestea a picat ca un traznet pentru ca Miriuta abia refuzase un contract de 800.000 de euro pe an din China.

"N-am discutat cu nimeni, orice e posibil. Am avut o oferta de afara acum 3 saptamani si de aia am fost putin suparat. Stie si domnul Muresan pentru ca am discutat. Primeam 380.000 de euro si n-am plecat pentru ca mi-au spus ca vom trage la campionat cu CFR si facem echipa.

Acum imi pare enorm de rau pentru ca am avut o oferta de 800.000 de euro din China inainte de play-off, in luna februarie. Nu am plecat atunci, ca sa raman in play-off. Nu am tradat si nu voi trada niciodata indiferent de clubul la care voi fi.

Daca se va mai intampla sa fiu in aceasta situatie, tot asa voi proceda. Nu pot sa semnez si peste 3 luni si apoi sa zic « Scuze, eu plec »", a declarat Miriuta la Digi.

Miriuta a crezut initial ca e vorba despre o gluma, cand a fost anuntat ca este concediat.

"Eram cu baiatul meu in centrul Budapestei si m-a sunat domnul Muresan. Cand mi-a zis ca are sa-mi dea o veste proasta ma gandeam ca pleaca vreun jucator. <<M-a sunat patronul si m-a pus sa-ti transmit ca de saptamana viitoare vine Dan Petrescu si sa vii la club sa negociem rezilierea>>. L-am intrebat daca vorbeste serios pentru ca ma gândeam ca e o gluma. Cu câteva zile in urma ma intâlnisem cu el si cu patronul si stabilisem sa ne vedem pe 8 iunie. Când a zis de Dan Petrescu am stiut ca treaba e serioasa. Fiul meu m-a intrebat cum e posibil asa ceva" a povestit Miriuta.