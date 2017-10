Teapa de MILIOANE pe care si-a luat-o Dan Petrescu: "Nici acum n-am luat niciun ban!" Dezvaluiri incredibile

Dan Petrescu e lider in Romania cu CFR. Viata i s-a schimbat complet in doar un an.

Antrenorul a plecat din China pentru a reveni la Kuban Krasnodar, apoi a mers in Emiratele Arabe. Super Dan isi reproseaza plecarea de la Jiangsu. S-a certat cu sefii sai pentru ca dadeau prea multi bani pe jucatori. Petrescu ar fi vrut mai multe achizitii, dar pe bani mai putini. Romanul a parasit China pentru o noua aventura la Krasnodar. Aici n-a incasat insa niciun ban!

"Mi-a fost greu, dar dupa ce am castigat Cupa in China s-a schimbat actionariatul. Au luat jucatori fara sa ma intrebe. Am si declarat: sa dai 80 de milioane pe 2 jucatori mi se pare gresit. De banii aia trebuia sa luam 10! Ei i-au adus pe Teixeira si pe Ramires. S-au suparat ca le-am spus, relatia noastra a devenit mai rece. Pe termen lung am avut dreptate, i-am lasat pe 2 si au terminat pe 2. Am avut oferta foarte buna de la Kuban. Totusi, nici in momentul asta nu am luat vreun ban de la Krasnodar. Trebuia sa raman in China, clar! Dar jucatorii si antrenorii mai fac si greseli", recunoaste Petrescu, conform Telekom Sport.