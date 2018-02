TEAPA ANULUI! Jucatorul dat afara de DOUA ORI intr-un sezon de Steaua! Unde a fost trimis

Steaua l-a luat pe Balgradean, dar s-a si despartit de un jucator pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri.

Dupa ce l-a pierdut pe Nita, Dica l-a rechemat in lotul primei echipe pe Toma Niga de la Clinceni. Niga, 20 de ani, fusese adus la Steaua in vara de la Foresta pentru 30 000 de euro. A rezistat doar cateva saptamani. Steaua l-a cedat pentru a-i face loc pustiului Vlad. Acum, Niga se vede pus intr-o situatie similara. Steaua va renunta la el pentru ca a devenit abia a 4-a optiune din lot, odata cu transferul lui Balgradean de la Chiajna. Cel mai probabil, Niga ca ajunge sub forma de imprumut la FC Hermannstadt, chiar adversara stelistilor din sferturile Cupei Romaniei (28 februarie, 18:30, in direct la PRO X).

Niga n-a apucat sa debuteze la Steaua, nici sa fie macar rezerva intr-un meci oficial.