"Te feliciti ca nu ai ales FCSB?" Raspunsul dat de Nedelcu dupa oferta BOMBA de 3 milioane primita de Hagi

Nedelcu are oferta de 3 milioane de euro de la Sampdoria. Hagi ar putea sa-l lase sa plece dupa returul cu APOEL.

Mijlocasul a refuzat orice discutie legata de Steaua. Intrebat daca ii pare bine ca a respins propunerea lui Becali pentru a astepta o propunere mai buna din strainatate, Nedelcu s-a limitat sa spuna ca vrea sa joace in strainatate.

"Am facut un meci foarte slab cu CFR, noi singuri trebuia sa ne ridicam. Am avut un meci foarte important cu APOEL si stiam ca trebuie sa-l castigam. Nu vreau sa discut despre valoarea mea de transfer, nici despre Steaua. Daca voi fi vandut, n-am idee pe ce suma va fi sa plec. Acum mi se potriveste campionatul Romaniei. Pe viitor, vreau in strainatate, la o echipa care sa ma ajute sa cresc. Acum ma gandesc la meciurile care urmeaza, cu Dinamo si APOEL.", a spus Nedelcu.