Tamas, tot pe banca, Hagi ataca Steaua cu Tucudean! Echipele probabile de la meciul pentru titlu, Steaua - Viitorul

Cu 3 puncte avans in clasament fata de Viitorul, echipa lui Laurentiu Reghecampf se poate apropia decisiv de titlu de campioana in Liga 1 cu o victorie in aceasta seara pe National Arena. Dupa 3-1 in tur pentru Viitorul, Steaua vrea revansa!



Meciul tur de la Ovidiu a fost si ultimul pentru Tamas - eliminat in acea partida inca din primele 20 de minute, Tamas nu a mai fost introdus de Laurentiu Reghecampf chiar si dupa ce i-a expirat suspendarea. Iar la partida din aceasta seara antrenorul Stelei va miza tot pe cuplul Balasa - Moke, folosit in ultimele 3 etape in care Steaua n-a primit gol de la Astra, CSU si CFR!



De partea cealalta, Viitorul are 3 meciuri consecutive fara victorie, dintre care 2 infrangeri. Autor al unicului gol pentru echipa lui Hagi in partida cu Dinamo din etapa trecuta, Tucudean va fi titular si in aceasta seara.



Echipele probabile:



Steaua: Nita - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Pintilii, Ov Popescu - Enache, Fl Tanase, De Amorim - Alibec



Viitorul: Ramniceanu - Benzar, Taru, Boli, Cr Ganea - Rosu, Radoi, Vana - Chitu, Tucudean, Purece